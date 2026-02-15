MENÜ ☰
Volimax
Esentepe Avrupa Konutları
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum » Fenerbahçe Trabzon deplasmanından ikinci yarıda üç puanı kaptı

Fenerbahçe Trabzon deplasmanından ikinci yarıda üç puanı kaptı



Trendyol Süper Lig’in 22. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u ikinci yarıda attığı gollerle 3-2 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

 

Trabzon’da 5 gollü maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

 

 

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina (Savic dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Nwakaeme dk. 75), Folcarelli, Oulai (Okay Yokuşlu dk. 89), Augusto (Umut Nayir dk. 64), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Yiğit Afe Demir dk. 80), Guendouzi, Kante (Nene dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 72), Asensio, Talisca (Cherif dk. 62)

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (dk. 34), Asensio (dk. 48) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi, Mert Müldür, Ederson, Semedo (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik, Oulai (Trabzonspor)

📆 15 Şubat 2026 Pazar 23:42   ·   💬 0 yorum   ·  
ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Konuk YAZAR
SENEDE BİR GÜN
24 Kasım 2025 Pazartesi
Yıldırım Gündoğdu
YAN BAKTIN!
03 Şubat 2026 Salı
Yusuf POLAT
Ali Koç geri mi dönüyor?
24 Aralık 2025 Çarşamba

RÖPORTAJLAR

BAĞLANTILAR