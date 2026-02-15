Fenerbahçe Trabzon deplasmanından ikinci yarıda üç puanı kaptı

Trendyol Süper Lig’in 22. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u ikinci yarıda attığı gollerle 3-2 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.
Trabzon’da 5 gollü maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Pina (Savic dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Nwakaeme dk. 75), Folcarelli, Oulai (Okay Yokuşlu dk. 89), Augusto (Umut Nayir dk. 64), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Yiğit Afe Demir dk. 80), Guendouzi, Kante (Nene dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 72), Asensio, Talisca (Cherif dk. 62)
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (dk. 34), Asensio (dk. 48) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi, Mert Müldür, Ederson, Semedo (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik, Oulai (Trabzonspor)