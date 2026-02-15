Kadıköy’de Erzurumlular Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu görevi Sadi Erok’a devretti

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfında Genel Kurul Heyecanı yaşandı.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 16. Dönem Yönetim Kurulunu seçmek için nisapsız şekilde vakıf binasında toplanarak birlik ve beraberlik içerisinde geçen bir Genel Kurula imza attı.

Geçmiş dönem Vakıf Başkanlarının, Danışma Kurulu Üyelerinin, İstanbul’da bulunan Vakıf ve Dernek Başkanlarının katılımıyla Genel Kurula ilgi oldukça fazlaydı.

Vakıf Genel sekreteri Cemil Hakan Kılıç’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, saygı duruşu ve okunan İstiklâl Marşından sonra Divan Kurulu toplantıyı devraldı.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlar Kolu Başkanı Neslihan Arzu Keteci’nin okuduğu Faaliyet Raporu, Cemil Hakan Kılıç’ın okuduğu Bilanço, Tahmini Bütçe ve Gelir / Gider Tablolarından sonra, Vakıf Yönetim Kurulu Sayman Ender Uludağ’ın Denetim raporunu okumasının ardından Hazirunun oylamasına geçildi.

Tek listeyle girilen seçimde Vakıf Başkanlığına Sadi Erok, 1. Başkan Yardımcılığı’na da İbrahim Hakkı Bilaloğlu seçildi.

Vakıf Yönetim Kurulu’nda görev alacak olan Yönetmenlerin tek tek Haziruna tanıtılmasının ardından, görevi devreden 14. ve 15. dönem Vakıf Başkanlığı görevini yapan Murat Şahsuvaroğlu yaptığı konuşmasında: altı yıl boyunca birlikte çalıştığı yönetmenlerine, destekleri ve güvenleri için vakıf üyelerine teşekkür ederek; Erzurum ve Erzurumluya hizmet etmeye her zaman her şartta devam edeceğini belirtti.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Sadi EROK yaptığı konuşmada: görevi devreden yönetim kuruluna, kendisine güvenen ve inanan Vakıf üyelerine, birlikte çalışacağı yönetmen arkadaşlarına teşekkür ederek, vakfımızın Erzurumlular için ne kadar kıymetli olduğuna değindi.

Dilek ve temennilerden sonra geçmiş dönem başkanlarımızdan A. Hadi ATALAR’ın ikramı olan döner hep birlikte yenilerek, birlik ve beraberlik adına güzel bir tablo sergilendi.

ERZUMLULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI

DÖNEM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan

Sadi Erok

Başkan Yardımcısı

İbrahim Hakkı Bilaloğlu

Başkan Yardımcısı

Cemil Hakan Kılıç

Genel Sekreter

Şebnem Özonur Yücelik

Kadın Kolları Başkanı

Neslihan Arzu Keteci

Sayman

Ender Uludağ

Mal Varlığı Yönetimi

Pelin Seyrek

Eğitim Yönetmeni

Yıldız Alaftargil

Gençlik ve Spor Kolları Yönetmeni

Handan Bakbak

Halkla İlişkiler Yönetmeni

Servet Toraman

Yayınlar Yönetmeni

Bilgin Akın

Müzik Ve Halk Oyunları Yönetmeni

Cem Baysal

Sosyal Çalışmalar Yönetmeni

Erdoğan Çalıkuşu

Vakıf Sosyal Aktiviteler Yönetmeni

Cahit Boybeyi

Kültür Yönetmeni

Ahmet Kara