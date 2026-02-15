Kurbağalıdere çevresinde yapılan ıslah çalışmalarını incelediler

Kadıköy’e hayat veren Kurbağalıdere İBB tarafından ıslah çalışmaları yapılarak korunmaya çalışıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ve İBB yetkilileriyle beraber dere çevresinde yapılan ıslah çalışmalarını beraber incelediler.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Çevre Koruma Daire Başkanı Ayşegül Erdinçler ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile birlikte Kurbağalıdere çevresinde saha incelemesinde bulundular.

İBB tarafından ıslahı tamamlandıktan sonra Kadıköy’ün çehresini değiştiren Kurbağalıdere çevresi, komşularımızın sosyal yaşamında önemli bir yere sahip. Bu alanın fonksiyonlarının korunması ve güçlendirilmesi için İBB ile iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

