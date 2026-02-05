Fenerbahçe, Kadıköy’de Erzurumspor FK’nü 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında evinde Erzurumspor FK’yi 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK’yi 3-1 yendi. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Asensio, 70. ve 78. dakikada ise Talisca attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 6’ya yükseltti.

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Değişiklikler galibiyeti getirdi

İlk yarıda rakibine birçok pozisyon veren Fenerbahçe, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya 4 değişiklik yaparak başladı. Edson Alvarez, Anthony Musaba, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek kenara gelirken bu isimlerin yerine Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Mert Müldür ve Anderson Talisca dahil oldu.

Sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio’yla eşitliği yakalarken, 70. dakikada ise Anderson Talisca’yla öne geçti.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19’a yükseltti.