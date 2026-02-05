Kentsel dönüşümde daha hızlı adım, 50+1 modeli yürürlükte!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle kentsel dönüşümde karar alma süreçleri hızlanıyor. Artık riskli yapılarda oy birliği değil, salt çoğunluk (50+1) kararı yeterli olacak.

4 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kentsel dönüşümde önemli bir adım atıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, riskli yapılarda karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

Yeni dönemde artık tüm maliklerin oy birliği şartı aranmayacak. Salt çoğunluk kararı ile yeniden yapılaşma ve diğer uygulamalar hayata geçirilebilecek. Böylece uzlaşma sağlanamayan projelerdeki mağduriyetler ortadan kaldırılacak.

Toplantı süreçleri de netleşti. Maliklerden birinin talebiyle tüm kat malikleri toplantıya çağrılabilecek. Kararlar, hisseler oranında en az salt çoğunlukla alınacak ve tutanak altına bağlanacak.

Karara katılmayan ve anlaşma oranlarını kabul etmeyen vatandaşların arsa payları ise rayiç bedelin altına düşmemek şartıyla açık artırmaya çıkarılabilecek. Öncelik diğer paydaşlara verilecek.

Öte yandan riskli arsaların boş parsellerle birleştirilmesi için oy birliği zorunluluğu devam edecek. Bu madde ile boş parsel sahiplerinin hakları korunmuş olacak.