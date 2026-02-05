Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez ile İletişim Kuramadık

CHP İstanbul İl “Çağrı Heyeti,” İstanbul Kartal ve Maltepe’de görev yapan gazetecilerle Kartal’da kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Gürsel Tekin “çekilelim dedik, bu sefer de çekilirseniz Kayyım gelir dediler” dedi.

Toplantıda, ‘Çağrı Heyeti’nin görevlendirildiği süreç ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren İl Başkanı Gürsel Tekin, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Tekin “açılan dava ile ilgili şunları söyledi “ seçim oldu seçim sorunlu tartışmalı oldu, günün sonunda mahkemelik oldu. Mahkeme bir karar alıyor, diyor ki bu kongre sakatlanmıştır. Kongre’nin yazısını, bizden bir ay önce CHP Genel Merkezine gönderiyor, diyor ki bu kongre ile ilgili karar alacağız bize bir çağrı heyeti listesi gönderin, tanımam diyor. Sonra ikinci karar, davayı açan Cumhuriyet Halk Partililerine yazı gönderiyor, diyorlar ki biz bir karar alacağız, bu kongre sakatlanmış kongrenin yeniden yapılanması için bir ‘çağrı heyeti’ listesi vermek zorundasınız, aksi taktirde biz kamu görevlisi atamak zorundayız. Arkadaşlarımızda bize söylediler, kardeşler arasında bir sorun varsa biz çözeriz dedi ve bu görevi kabul ettik. İyiki de etmişiz” dedi.

Biz kayyım değil ‘çağrı heyeti’yiz. Kayyım gelseydi çöpüne bile el süremezsiniz.,ne menem Kayyımsa, İl yöneticileri orada, sayın Genel Başkanımızın ofisi orada, hesapları bizde değil, sosyal medya bizde değil hiçbir şey bizde değil, araç gereç bizde değil, ama o kirli medya pisliğe bulaşmış çamur medya ‘kayyım’ dedi öyle gitti. Eğer kayyım atansaydı, hiçbir arkadaşımız o binanın önünden geçemezdi”

GENEL MERKEZ’LE İLETİŞİM KURAMADIK

Göreve geldikten sonra genel merkezi arayarak iletişim kurmak istediklerini ancak tüm girişimlerine rağmen, bir türlü iletişim kuramadıklarını ifade eden Tekin “ dün yanımızda olan herkesi bir anda karşımızda bulduk. Televizyon kanallarında hain ilan edildik. Organize bir şekilde karalandık” dedi

Açılan davalarla ilgili bir soru üzerine Tekin “çok mahkeme var, sadece ayın 23’ünde değil, binamızla ilgili var, kurultayla ilgili var, kongre ile ilgili var, yöneticilerle ilgili var, var oğlu var.Biz bunların hiç birisi ile meşgul değiliz ilgilenmiyoruz. Biz bir an önce bu mahkemelerin bitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde, kendilerine karşı olağanüstü bir destek olduğunu belirten Tekin bizi “3 kişi görebilirsiniz ancak binlerce kişilik destekçimiz var.Bizim hedefimiz bu süreci baltalamak değil. Biz, partimizin ülkenin gerçek gündemine dönmesini istiyoruz. Ekonomi başta olmak üzere uyuşturucu ve çetelerle mücadele edilmelidir. Partimiz de bu sorunları dile getirmeli ve vatandaşın sesi olmalıdır” dedi.