Fenerbahçe’ye evinde Göztepe freni

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene ve Janderson’un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı.
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Jhon Duran dk. 57), Marco Asensio, Antony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan (Uğur Kaan Yıldız dk. 81), Efkan Bekiroğlu (İsmail Köybaşı dk. 81), Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 68), Guilherme Luiz (Juan dk. 62), Janderson (Jeferson dk. 62)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İbrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo (Fenerbahçe), Allan Santos, Efkan Bekiroğlu, Rhaldney, Mateusz Lis (Göztepe)