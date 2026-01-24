Beykoz'da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Beykoz’da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı



İstanbul’un Beykoz ilçesinde İETT’ye bağlı 2 özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle şoför ve 6 kişi hafif yaralandı.

Olay, 09.00 sıralarında Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İETT’ye bağlı 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü, 34 HO 5659 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 RVT 59 plakalı otobüsün şoförü ile 34 HO 5659 plakalı otobüsteki 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

📆 24 Ocak 2026 Cumartesi 00:49  
