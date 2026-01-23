Fenerbahçe Kadıköy’de Aston Villa’ya tek golle mağlup oldu



UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 56), İsmail Yüksek (Edson Alvarez dk. 73), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene (Anderson Talisca dk. 56), Marco Asensio, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash (Ian Maatsen dk. 75), Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans (George Hemmings dk. 90+2), Jadon Sancho (Andres Garcia dk. 75), Morgan Rogers (Evann Guessand dk. 75), Emiliano Buendia (Amadou Onana dk. 75), Ollie Watkins

Yedekler: Sam Proctor, James Wright, Ezri Konsa, Pau Torres, Jamaldeen Jimoh, Kadan Young

Teknik Direktör: Unai Emery

Gol: Jadon Sancho (dk. 25) (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Lucas Digne, Victor Lindelöf, Youri Tielemans, Lamare Bogarde, Evann Guessand (Aston Villa)

📆 23 Ocak 2026 Cuma 00:33  
