Lefter Küçükandonyadis Vefatının 14. Yılında Büyükada’daki Mezarı Başında Anıldı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefter’in yalnızca bir spor efsanesi değil, aynı zamanda “farklılığın zenginlik olduğunu gösteren bir yaşamın adı” olduğunu vurguladı. Akpolat, Lefter’in Ada’da başlayan yaşamının tüm dünyada tanınan bir sporcu kimliğine dönüştüğünü belirterek, “O hep Ada’nın çocuğu olarak kaldı. Bu topraklarda birlikte yaşama kültürünün bir zenginlik olduğunu onurla ve zarafetle taşıdı” ifadelerine yer verdi.