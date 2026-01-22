Lefter Küçükandonyadis Vefatının 14. Yılında Büyükada’daki Mezarı Başında Anıldı
Fenerbahçe’nin ve Türk Milli Futbol Takımı’nın efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, vefatının 14. yılında Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen anma programında Lefter Küçükandonyadis’in kabrine çelenk bırakıldı, dualar okundu. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra taraftarlar ve sevenleri de katılarak efsane futbolcuyu saygıyla andı.
Anma törenine Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Haydar Karasu, Adalar Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefter’in yalnızca bir spor efsanesi değil, aynı zamanda “farklılığın zenginlik olduğunu gösteren bir yaşamın adı” olduğunu vurguladı. Akpolat, Lefter’in Ada’da başlayan yaşamının tüm dünyada tanınan bir sporcu kimliğine dönüştüğünü belirterek, “O hep Ada’nın çocuğu olarak kaldı. Bu topraklarda birlikte yaşama kültürünün bir zenginlik olduğunu onurla ve zarafetle taşıdı” ifadelerine yer verdi.
Başkan Akpolat açıklamasında, Lefter Küçükandonyadis’in mirasının dostluk, centilmenlik ve birlikte yaşama kültürüyle yaşamaya devam edeceğini ifade ederek, efsane ismi rahmetle andı.
📆 22 Ocak 2026 Perşembe 23:59