Nazım Hikmet Kadıköy CKM’de Anıldı

Usta Şair Nazım Hikmet, doğumunun 124’üncü yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “1951 sabahı, evinden çıkıp Kadıköy İskelesi’ne yürüdü. Vapurla Karaköy’e geçti. Oradan Karadeniz’e açıldı. Bu topraklara son kez, yine Kadıköy’den baktı. Kadıköy de onun bu sevgisine ve Nâzım’a hep sahip çıktı” dedi.

Usta şair Nazım Hikmet, doğumunun 124’üncü yılında 15 Ocak Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlen etkinlikle anıldı. “Nazım 124 Yaşında” başlığıyla gerçekleşen gecede Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile eşi Nihal Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Gazeteci ve Yazarlar katıldı.

Programın düzenleyiciliğini Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı üstlendi. Gecenin anlatıcılığını tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar yaptı.

“Sürgün Ve Cezaevinde Geçen Bir Ömür”

Etkinliğe katılamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de gönderdiği mesajla Nâzım Hikmet’i şu sözlerle andı: “Türk şiirinin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan; bu toprakları, bu toprakların mücadelesini yaşamayı en iyi anlatan memleketimizin şairi, büyük usta Nazım Hikmet’in doğumunun 124’üncü yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı etkinliğe nazik davetiniz için teşekkür ederim. Nazım Hikmet, 70’inde zeytin dikecek kadar yaşamayı ciddiye almış, Anadolu’da bir köy mezarlığına gömülmeyi vasiyet edecek kadar bu toprakları sevmiştir. Vatanına duyduğu derin sevgiyi Anadolu insanını, sürgün ve cezaevinde geçen bir ömre rağmen hürriyeti dizelerine sığdırmış bir dünya insanıdır. O yaşamak bir ‘ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ diyerek bizlere bugün savunduğumuz demokrasinin, barışın ve kardeşçe bir arada yaşama iradesinin en büyük manifestosunu miras bırakmıştır. Kadıköy Belediye’mizin ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın bu kıymetli iş birliği sanata ve sanatçıya verilen değerin bir göstergesidir.

“Bu Topraklara Son Kez, Yine Kadıköy’den Baktı”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Nazım Hikmet, bu ülkenin hafızasında kolay bir yerde durmaz. Hayatı boyunca zorluklarla, yasaklarla, sürgünlerle sınandı. Ama hiçbir zaman sözünden vazgeçmedi. Çünkü onun şiiri, yalnızca güzel dizelerden ibaret değildi; insan onuruna, özgürlüğe ve barışa duyulan derin bir inançtı.” dedi. Nâzım Hikmet’in Kadıköylü olduğunu hatırlatan Kösedağı, “Bu semtin sokaklarını bilen, rüzgârını tanıyan, deniziyle yaşayan bir insandı. Kadıköy, onun için bir adres değil; bir duyguydu, bir hareketti.” dedi.

Şairin Göztepe’de yaşadığı bir yangının ardından, henüz 13 yaşındayken ilk şiirini Kadıköy’de kaleme aldığını kaydeden Kösedağı konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Gençliği; savaşlar, işgaller, ayrılıklar, direniş yıllarıyla geçti ve bütün bu dönemlerde yazdığı şiirlerin önemli bir kısmı Kadıköy’de kaleme alındı. Hapisten çıktıktan sonra eşiyle birlikte yine Kadıköy’de yaşadı.

Oğlu Mehmet, Kadıköy’de dünyaya geldi. Ve Türkiye’de yaşamasının giderek imkânsız hale geldiği o günlerde, 1951 sabahı, evinden çıkıp Kadıköy İskelesi’ne yürüdü. Vapurla Karaköy’e geçti. Oradan Karadeniz’e açıldı. Bu topraklara son kez, yine Kadıköy’den baktı. Kadıköy de onun bu sevgisine ve Nâzım’a hep sahip çıktı. Vatandaşlığa yeniden alındığında nüfus kaydında Kadıköy Feneryolu yazmıştır.”

“Mesele Esir Düşmekte Değil, Teslim Olmamakta Bütün Mesele”

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurucularından, Yönetim kurulu Üyesi Zeynep Oral, “Vakıf olarak 1991 yılından bu yana büyük şairimizi ölüm gününde değil, doğum gününde anmayı seviyoruz.” şeklinde konuştu. Oral, “Bu yıl her zamankinden daha çok yılgın ve kederli değil, tam tersine isyan bayrağı gibi güzel, olumlu, cesur, mücadeleci, azimli, inatçı olmaya ihtiyacımız var. Zaten, Nazım söylüyordu ‘mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele’. Aynen bugün içeride hapishanelerde haksız yere tutulan tüm dostlarımızın olduğu gibi.” ifadelerini kullandı.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurulduğundan beri amacının, şairi gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Özcan Arca, “Eğer Nazım Türk dilinde değil de İngilizce yazsaydı, sanırım her dizesi için bir doktora tezi oluşturulurdu.” dedi. Arca sözlerinin ardından şairin Piraye’ye yaş gününde yazdığı, ‘1945 Yılı Aralık Ayının Dördü’ şiirini seslendirdi.

Şiir, Dans Ve Müzik

Etkinlikte şiir, dans ve müzik bir araya geldi. Şiir bölümünde usta oyuncular Vahide Perçin, Nâzım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ şiirini; Altan Gördüm ise ‘Tuna Üstüne Söylenmiştir’ ile ‘Ellerinize ve Yalana Dair’ adlı şiirleri seslendirdi. Dans bölümünde Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk’un Nâzım Hikmet şiirlerinden bestelediği eserler eşliğinde sahne aldı. Müzik bölümünde ise ‘Tarık Akan’ın Çocukları’ başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluştu.

Gecede besteci ve piyanist Fazıl Say da sahne alarak ‘Kara Toprak’, ‘Ses’ ve ‘Nâzım’ adlı eserlerini seslendirdi. Programın finalinde seslendirdiği ‘Yiğidim Aslanım’ adlı esere çocuk korosu da eşlik etti.