CHP’li Kanko: “Havalimanlarında Açık Soygun Var, Bir Şişe Su 15–20 Katı Fiyata Satılıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye’deki havalimanlarında yaşanan fahiş fiyat uygulamalarını TBMM gündemine taşıdı. Kanko, özellikle İstanbul Havalimanı başta olmak üzere havalimanlarında vatandaşın ve turistlerin açıkça soyulduğunu belirtti.

“Maalesef Türkiye’deki havalimanları fırsatçılıkta sınır tanımıyor. Bir şişe suyun marketteki fiyatının 15–20 katına, bir yiyeceğin dışarıdaki fiyatların katbekat üstünde satıldığı havalimanları derhal kontrol altına alınmalıdır.”

Döviz Bürolarında Fahiş Kur Farkı

Somut bir örnek veren Kanko, İstanbul Havalimanı’ndaki döviz bürolarında 30 TL’den alınan dövizin 55 TL’ye satıldığını vurgulayarak,

“Bu fahiş fiyat farkını kim açıklayacak? Kim bunları denetliyor?” diye sordu.

“Havalimanlarımız o kadar pahalı ki birçok turist ve YouTuber, Türkiye’deki havalimanı fiyatlarını sosyal medya üzerinden dünyaya afişe ediyor. Milyonlarca insan bu rezaleti görüyor. Dünya kamuoyunda oluşan algıya göre en pahalı havalimanları Türkiye’de.”

Bakanlıklara ve DHMİ’ye Açık Çağrı

Kanko, Abdulkadir Uraloğlu, Mehmet Şimşek ve Enes Çakmak’a seslenerek,

“Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ya da Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü bunları görmüyor mu?” dedi.

“Elbette halkın arasına girmedikleri için VİP’ten uçtukları için vatandaşın neler çektiğini görmekten çok uzaklar” diyen Kanko, Türkiye’nin imajına zarar veren bu fırsatçılıkla ilgili derhal etkin denetim ve yaptırım çağrısında bulundu.