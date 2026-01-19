DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanlığına Fatih Şener seçildi

Türk lojistik sektörünün deneyimli ismi N. Fatih Şener, DEİK Lojistik İş Konseyi’nin yeni başkanı oldu. Şener, sektörün küresel rekabet gücünü artırmaya ve kurumsal dönüşüme odaklanacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Lojistik İş Konseyi’nde bayrak değişimi yaşandı. Sektörün kurumsal dönüşüm, kalite yönetimi ve stratejik yapılanma süreçlerindeki çalışmalarıyla tanınan N. Fatih Şener, Konsey Başkanlığı görevine seçildi.

Kariyeri boyunca hem kamu hem de özel sektörde kritik sorumluluklar üstlenen Şener, özellikle UND İcra Kurulu Başkanlığı döneminde Türk lojistik sektörünün önündeki engellerin kaldırılması ve vize/geçiş belgesi gibi sorunların çözümü noktasında sahada bizzat gerçekleştirdiği eylemler ve yürüttüğü lobi faaliyetleriyle iz bırakmıştı. ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi alanındaki uzmanlığını lojistik süreçlerine entegre eden Şener, sektörün modernizasyonu konusunda vizyoner bir lider olarak kabul ediliyor.

“Hedefimiz Sektörümüzü Dünya Vitrinine Çıkarmak”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan N. Fatih Şener, Türk lojistik firmalarının dünya vitrinine çıkması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“DEİK Lojistik İş Konseyi olarak temel vizyonumuz; Türk lojistik sektörünü küresel ölçekte daha güçlü, daha görünür ve daha rekabetçi bir konuma taşımaktır. Kamu ve özel sektörle tam koordinasyon içinde çalışarak, firmalarımızın uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyümesine rehberlik edeceğiz.”

Şener’in, kurucusu olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Westline Global firması, lojistik sektörüne yönelik; Transit Teminat Hizmetleri ve yönetim danışmanlığı, sunuyor.

Şener ayrıca Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. de Genel Koordinatörlük görevini yürütüyor.