Keteci “Çakıl Taşında Saklı Sözler” adlı kişisel sergisini açtı

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda ilk kişisel sergisini açtı.

“ÇAKIL TAŞINDA SAKLI SÖZLER “ adlı serginin açılışını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu’ yaptı.

Çakıl taşı ile resim sanatının duayen öğreticisi Fehim İbrahimhakkıoğlu Hattat ve müzehhip Muhammet Mağ ve çok sayıda sanat sever katıldı. Konum itibariyle turistik bir bölgede bulunan sergiyi yerli ve yabancı birçok sanatsever ziyaret ediyor. 25 Ocak 2025 tarihine kadar sergi gezile bilecek.

Görüşlerini aldığımız sanatçı Keteci; ‘’Taş sabrın, hat akışın sembolü. Çakıl taşının avuca tam oturmayan hem biraz köşeli hem de biraz inatçı dokusunun sabırla işlenmesi çıktığım bu yol.

Her bir taş ile nakşedilmiş bir nefes, bir ritim ve bir teslimiyet var yaptığım çalışmalarda.

Taş ile insanın aynı çizgide buluştuğu, hem kırılgan hem güçlü, hem kadim hem de yeni bir güzellikte.

Biz birlikte anlamlandık, seyri sizlere nasip oldu’’ dedi.

Galeri