İDO, 2026 Seferlerinde Ege Adaları’na Rotayı Genişletti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2026 yaz sezonu için Ege Adaları’na düzenlediği seferlerin bilet satışlarına başladı. Bu yıl eklenen yeni hatlarla birlikte rota çeşitliliği ve sefer sayısı önemli ölçüde artırıldı. İDO, 2026 yılında hizmete açtığı Ayvalık-Midilli, Akçay-Midilli ve Kuşadası-Patmos hatlarıyla Ege Adaları’na yönelik tatil turizmi kapsamındaki hizmet ağını daha da genişletti.

İDO, Ege’nin en çok tercih edilen tatil rotalarını kapsayan 2026 Yılı Ege Adaları Sefer Tarifesini duyurdu. Seferihisar-Samos (Vathy), Kuşadası -Samos (Vathy), Kuşadası-Samos (Pythagorion), Kuşadası-Patmos, Bodrum Turgutreis-Leros, Fethiye-Rodos ve Dikil-Midilli hatlarını kapsayan programla, Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar yüzlerce sefer düzenlenecek. Yeni eklenen hatlar ile birlikte İDO, Ege Denizi’nde daha geniş bir yolcu ağına hizmet vermeyi hedefliyor.

Yeni sezonda sefer tarihleri hatlara göre farklılık gösteriyor. Yeni hat olan Kuşadası-Patmos hattı 26 Mayıs-27 Eylül 2026 tarihleri arasında sefer düzenleyecek. Diğer hatlar ise Nisan ve Mayıs aylarında başlayıp yaz sezonu süresince kesintisiz olarak devam edecek.

‘’TURİZME DEĞER KATMAYI AMAÇLIYORUZ’’

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Ege Adaları seferlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ege Adaları hatlarımız, sadece ulaşım değil, aynı zamanda tatilin kendisinin bir parçası haline geldi. 2026 sezonu için erken satışa açtığımız biletlerle müşterilerimizin tatil planlarını daha rahat yapmalarını hedefliyoruz. Bu yıl eklediğimiz yeni hatlarla hem Ege Bölgesi’ndeki kalkış noktalarını artırıyor hem de yolcularımıza daha fazla alternatif sunuyoruz.”

Dr. Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizmde sürdürülebilir büyümeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda sefer sayılarımızı artırırken, yolcu deneyimini zenginleştirecek ek hizmet paketleri, kombine ulaşım çözümleri ve tatil odaklı özel uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Deniz yolculuğunu konforlu, emniyetli, hızlı ve erişilebilir hale getirerek Ege turizmine değer katmayı amaçlıyoruz.”

İDO’ nun 2026 Ege Adaları seferlerine ait bilet satın almak ve seferler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için www.ido.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

İDO EGE ADALARI 2026 HAT BİLGİLERİ İSE ŞÖYLE: