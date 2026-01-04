Özcan Deniz’in annesi hastaneye kaldırıldı, aile içi gerilim büyüdü

Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz’in sağlık durumunun ağırlaşması ailede tansiyonu yükseltti. Yılbaşı paylaşımları sonrası başlayan karşılıklı açıklamalar, kardeşler arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz’in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ailenin zor günler geçirdiği bu süreçte, yılbaşı paylaşımları nedeniyle kardeşler arasında sert bir polemik yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, ENDİŞE ARTTI

Edinilen bilgilere göre Kadriye Deniz, yılbaşı öncesinde rahatsızlığının artması nedeniyle tedavi altına alındı. Aileye yakın kaynaklar, sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

PAYLAŞIMLAR GERİLİMİ TETİKLEDİ

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın yeni yıl günü yapılan bir programdan görüntüler paylaşması, aile içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu paylaşımlara tepki gösteren Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medyada sert ifadeler kullandı.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GELDİ

Tepkilerin ardından Samar Dadgar, paylaşımların eski tarihli olduğunu savundu. Özcan Deniz ise yaptığı açıklamada, annesinin tedavisinin en iyi şekilde sürmesi için gerekli tüm adımları attığını vurgulayarak, ailesinin yaşadığı bu zorlu sürecin kamuoyu önünde tartışılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Aile cephesinden gelen açıklamalar, tartışmanın büyümesini önlemeye yönelik mesajlar içerirken, Kadriye Deniz’in tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından izlendiği belirtildi. Kamuoyunun gözü, hem sağlık sürecindeki gelişmelerde hem de aile içi gerilimin yatışıp yatışmayacağında.

Kaynak: Haber Merkezi