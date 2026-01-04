Trump’tan yeni mesaj: Venezuela’nın ardından gözler bu ülkeye çevrildi

Venezuela operasyonunun ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Küba’yı işaret etti. Washington’dan gelen açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonun yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump yeni bir çıkışla gündeme geldi. Trump, Venezuela’dan sonra Küba’ya yönelik olası bir askeri müdahale ihtimaline kapıyı aralarken, ABD yönetiminden gelen sert mesajlar bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

VENEZUELA OPERASYONUNU DOĞRULADI

Trump, kameralar karşısına çıkarak Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun doğrudan kendi talimatıyla yapıldığını açıkladı. Operasyonun ardından Washington’un Latin Amerika politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin bölgedeki adımlarının sürebileceği sinyalini verdi.

KÜBA İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Basın toplantısının son bölümünde yöneltilen bir sorunun ardından Trump, senelerdir sosyalist yönetim altında bulunan Küba’dan da söz etti. Açıklamalarında net bir müdahale takvimi vermeyen Trump, ancak olası bir askeri hamlenin tamamen gündem dışı olmadığını ima etti. Bu sözler, ABD’nin baskı politikasını Küba’ya doğru genişletebileceği şeklinde yorumlandı.

RUBİO’DAN SERT MESAJ

Trump’ın yanında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha sert bir dil kullandı. Küba yönetimini açık şekilde hedef alan Rubio, “Bugün Kübalı bir devlet adamı olsaydım, açıkçası endişelenirdim” ifadeleriyle dikkat çekti.

BÖLGESEL GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

Rubio’nun sözlerinin ardından yeniden konuşan Trump, Küba halkının uzun süredir ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşadığınının altını çizdi. ABD yönetiminin müdahale söylemini insani gerekçelerle temellendirmeye çalışması ise uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Uzmanlar, Venezuela sonrası Küba’ya yönelik bu mesajların Latin Amerika’da yeni bir gerilim dalgasını tetikleyebileceği görüşünde birleşiyor.

