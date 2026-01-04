Venezuela’dan Ankara’ya net mesaj: Büyükelçi Gutierrez Türkiye’den açık kınama talep etti

Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez, ABD’nin askeri hamlesine sert tepki göstererek Ankara’dan resmi bir kınama beklediklerini açıkladı.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyon açıklamaları dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken, Karakas yönetiminden Ankara’ya dikkat çeken bir mesaj geldi. Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD ile herhangi bir müzakere yürütmeyeceklerini vurguladı ve Türkiye’den açık bir kınama beklentisini dile getirdi.

KARAKAS’TA PATLAMALAR, ÜLKEDE OHAL

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece saatlerinde birçok noktada art arda patlamalar meydana geldi. Olayların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, güvenlik güçleri kritik bölgelerde önlemleri artırdı. Patlamalar, bölgede tansiyonun hızla yükselmesine neden oldu.

TRUMP’TAN ASKERİ OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik askeri bir harekat düzenlediklerini duyurdu. Trump, operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını öne sürdü. Bu açıklama, Latin Amerika’da ve uluslararası arenada yeni bir kriz başlığı yarattı.

BÜYÜKELÇİ GUTİERREZ: “ABD İLE MASAYA OTURMAYACAĞIZ”

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez, ABD’nin adımlarını sert bir dille eleştirdi. Gutierrez, “ABD ile müzakere etmeyeceğiz. Türkiye’den bu saldırılara karşı resmi bir kınama bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükelçi, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’DEN İLK DEĞERLENDİRME GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’daki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Venezuela’nın istikrarı ve halkın huzurunun önemine dikkat çekilerek tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı. Türkiye’nin, krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi için yapıcı katkı sunmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Bölgede yaşanan askeri ve siyasi hareketlilik sürerken, Venezuela’nın Ankara’dan beklediği resmi kınamaya Türkiye’nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi