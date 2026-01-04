Beyaz Saray’dan paylaşılan Maduro görüntüsü gündemi karıştırdı: Videodaki ifade tartışma konusu oldu

ABD yönetiminin paylaştığı ve Nicolas Maduro’nun polis eşliğinde yürüdüğü anları gösteren video, kullanılan ifade nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeni bir görüntüyle yeniden alevlendi. Nicolas Maduro’ya ait olduğu belirtilen ve Beyaz Saray bağlantılı resmi bir hesaptan paylaşılan video, kısa sürede dünya basınının ve sosyal medyanın odağına yerleşti. Görüntülerde yer alan tek bir ifade ise tartışmaların merkezine oturdu.

“ŞÜPHELİ” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

White House’a bağlı Rapid Response 47 adlı resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridordan yürüdüğü anın görüntüleri var. Görüntülerin üzerine İngilizce olarak eklenen “Suspect walked” (Şüpheli yürüdü) ifadesi, paylaşımın ardından en çok konuşulan detay oldu. Birçok kullanıcı, bu kelime seçiminin siyasi ve hukuki anlamlarına dikkat çekti.

HALIDAKİ YAZI VE MEKAN VURGUSU

Videoda Maduro’nun yürüdüğü koridorun zemininde “DEA NYD” ibaresinin yer alması da gözlerden kaçmadı. Paylaşımı yapan hesap, görüntülerin New York Manhattan’daki DEA ofisinde çekildiğini öne sürerken, bu detay ABD’nin Maduro’ya yönelik yaklaşımının sembolik bir mesaj içerdiği yorumlarına yol açtı.

“YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN” ANI

Görüntülerin kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere dönerek “Yeni yılınız kutlu olsun” dediği anlar da yer aldı. Bu sözler, videonun sert tonu ile yan yana gelince sosyal medyada ironik ve çelişkili bir sahne olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, kullanılan dilin diplomatik teamüllerle bağdaşıp bağdaşmadığını tartışmaya açtı. Kimileri videoyu ABD’nin açık bir mesajı olarak yorumlarken, kimileri de hukuki sürece dair netlik olmadan “şüpheli” ifadesinin kullanılmasını eleştirdi.

Beyaz Saray cephesinden videoya ilişkin ek bir açıklama gelmezken, görüntüler ABD–Venezuela hattındaki tansiyonun düşmekten uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi