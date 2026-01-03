Trump’tan Venezuela operasyonu açıklaması: “Maduro’yu kale gibi korunan bir noktadan aldık”

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da düzenlenen operasyonu bizzat izlediğini söyleyerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yüksek güvenlikli bir noktadan çıkarıldığını açıkladı. Operasyonda ABD tarafında yaralılar olduğunu belirten Trump, can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen ve dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonla ilgili yeni detaylar paylaştı. Fox News’e konuşan Trump, operasyonu “bir televizyon dizisi izler gibi” anbean takip ettiğini belirterek, hedefin son derece korunaklı bir noktada ele geçirildiğini söyledi.

“CANLI İZLEDİM, BENZERSİZ BİR OPERASYONDU”

Operasyonun günler süren bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini ifade eden Trump, askeri yetkililerden aldığı bilgilere dayanarak bunun dünyada çok az ülkenin gerçekleştirebileceği türden bir manevra olduğunu dile getirdi. Trump, “Kelimenin tam anlamıyla canlı izledim. Olağanüstü bir planlama vardı” dedi.

“PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI”

Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise hedef ismin yakalanma anına ilişkin oldu. Trump, Nicolas Maduro’nun ele geçirilirken kendileriyle pazarlık girişiminde bulunduğunu öne sürerek, “Bu düzen bu şekilde devam edemezdi” ifadesini kullandı.

“YARALILARIMIZ VAR AMA KAYIP YOK”

Operasyon sırasında ABD tarafında bazı askerlerin yaralandığını belirten Trump, herhangi bir can kaybı yaşanmadığının altını çizdi. “Birkaç yaralımız var ancak ölü yok” sözleriyle durumu özetleyen Trump, askeri personelin sağlık durumunun kontrol altında olduğunu söyledi.

SAVAŞ GEMİSİNE NAKİL VE SONRAKİ SÜREÇ

Trump, Maduro ve eşinin helikopterle Venezuela açıklarında bulunan ABD Donanması’na ait bir savaş gemisine götürüldüğünü ve ardından New York’a sevk edileceklerini açıkladı. Sürecin hukuki ve diplomatik boyutlarına ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

CARACAS’TA PATLAMALAR SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan operasyonun gerçekleştiği saatlerde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama ve uçak seslerinin duyulduğu bildirildi. Venezuela yönetimi, yaşananlardan ABD’yi sorumlu tutarken, Washington cephesinden gelen açıklamalar bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi