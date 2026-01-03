Başrol krizi mahkemeye taşındı: Alina Boz, dizi değişikliği sonrası tazminat kazandı

İtalya yapımı Doc dizisinin Türkiye uyarlamasında yaşanan başrol değişikliği yargıya taşındı. Projeden son anda çıkarılan Alina Boz’un açtığı dava uzlaşmayla sonuçlanırken, oyuncunun aldığı tazminatı Darüşşafaka’ya bağışladığı öğrenildi.

Ekrana çıkmadan önce kulisleri hareketlendiren Doc dizisinin Türkiye uyarlamasında yaşanan başrol krizi, hukuki boyut kazandı. Proje için yapımcıyla el sıkışan oyuncu Alina Boz, kadrodan çıkarılmasının ardından başvurduğu yargı sürecinde tazminat almaya hak kazandı.

BAŞROL İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Türkiye uyarlaması Doktor: Başka Hayatta adıyla hazırlanan dizide erkek başrol için İbrahim Çelikkol’un açıklanmasının ardından, kadın başrol için Alina Boz ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Yapım süreci başlamadan önce yapılan bu açıklama, dizinin tanıtım stratejisinin de temelini oluşturdu.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Dizinin yönetmen koltuğuna Ketche’nin oturmasının ardından, kulislerde başrol tercihinin değiştiği iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre yapım ekibi, projede Sıla Türkoğlu ile devam etme kararı aldı ve bu değişiklik Alina Boz’a son anda bildirildi.

YAŞANANLAR UÇAKTA ÖĞRENİLDİ

Sürecin en dikkat çekici detaylarından biri ise Alina Boz’un projeden çıkarıldığını bir yolculuk sırasında öğrenmesi oldu. Oyuncu, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekerek, “Bir projeye başlarken duyulan heyecan ne kadar büyükse, yaşanan kırgınlık da o kadar derin oluyor” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TAZMİNAT

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Boz yaşanan gelişmelerin ardından yapım şirketi Dass Yapım hakkında hukuki süreç başlattı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, oyuncuya ödenen tazminatın tamamının Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandığı öğrenildi.

SILA TÜRKOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İddiaların odağındaki isimlerden Sıla Türkoğlu ise sürecin kendisiyle doğrudan ilgili olmadığını belirterek, “Proje taraflar arasında anlaşma sağlanamadıktan sonra bana teklif edildi. Alina sevdiğim ve saygı duyduğum bir meslektaşım” ifadelerini kullandı.

