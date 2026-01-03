“Dokunulmaz” deniyordu, tablo değişti: Real Madrid Arda Güler için takas kapısını araladı

İspanya basınında yer alan iddia, Real Madrid’in Arda Güler konusundaki kesin tavrını yumuşattığını ortaya koydu. Eflatun-beyazlıların, Arsenal’in yıldız savunmacısı William Saliba için milli futbolcuyu takas seçeneğine dahil edebileceği öne sürüldü.

Uzun süredir “satılmaz” gözüyle bakılan Arda Güler için Real Madrid cephesinde dengelerin değiştiği iddia edildi. İspanya kaynaklı haberlere göre, savunma hattında köklü bir revizyona hazırlanan Madrid ekibi, genç yıldızı ilk kez ciddi bir takas planının merkezine aldı.

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER İÇİN SÜRPRİZ SENARYO

İspanyol basınında yer alan değerlendirmelere göre Real Madrid, daha önce kesin biçimde kadroda tutmayı planladığı Arda Güler için bu kez farklı bir yol haritası çizdi. Kulübün, Arda’yı kullanarak savunma hattına üst düzey bir takviye yapmayı gündemine aldığı ifade edildi.

HEDEFTE ARSENAL’İN YILDIZ STOPERİ VAR

Haberlere göre Madrid yönetimi, Arsenal forması giyen William Saliba’yı transfer listesinde üst sıralara aldı. Bu doğrultuda Arda Güler’in, olası bir takas paketinde değerlendirilebileceği iddia edildi.

ARSENAL CEPHESİ ARDA İÇİN ISRARCI

Londra temsilcisinin bir süredir Arda Güler’i yakından takip ettiği ve Real Madrid’in nabzını yokladığı belirtiliyor. İddialara göre Arsenal, genç futbolcu için 80–90 milyon euro bandına çıkmaya hazır ve temaslarını sürdürüyor. Bu durumun, Madrid cephesinde daha esnek bir yaklaşımı beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

SAVUNMA PLANI KARARI ETKİLEDİ

Real Madrid’in bu düşünceye yönelmesinde savunma hattındaki belirsizliklerin etkili olduğu öne sürüldü. Militao’nun sık yaşadığı sakatlıklar, Alaba ve Rüdiger’in geleceğine dair soru işaretleri nedeniyle stoper bölgesinin öncelikli hale geldiği aktarılıyor. Saliba’nın yaşı, istikrarı ve Avrupa tecrübesinin bu planlamada belirleyici olduğu vurgulanıyor.

“İMKÂNSIZ” DENEN SENARYO MASADA

Haberde yapılan yorumlarda, Real Madrid’in Saliba transferini gerçekleştirebilmek adına Arda Güler’den tamamen vazgeçme fikrine artık eskisi kadar uzak olmadığı belirtiliyor. Genç yıldızın takım içindeki rolü ve artan rekabetin de bu süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi