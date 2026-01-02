44 yaşında yeni sayfa: Roque Santa Cruz’dan futbolseverleri şaşırtan hamle

Avrupa’da iz bırakan kariyerinin ardından yıllardır ülkesinde forma giyen Roque Santa Cruz, 44 yaşında bir kez daha sahneye çıkıyor. Paraguaylı golcü, kariyerine yeni bir imza ekleyerek futbol gündeminin üst sıralarına taşındı.

Futbolu bırakacağı yönündeki beklentiler sık sık gündeme gelse de sahalardan kopmayan Roque Santa Cruz, kariyerine devam etme kararı aldı. Deneyimli forvet, Paraguay Ligi ekiplerinden Club Nacional ile anlaşarak bir sezonluk sözleşmeye imza attı.

PARAGUAY’DA YENİ BİR ANLAŞMA

Son yıllarda futbol yaşamını ülkesinde sürdüren Santa Cruz, ligi üst sıralarda tamamlayan Club Nacional ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre 44 yaşındaki golcü, yeni takımında 1 yıl boyunca forma giyecek.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇEN İSİM

Paraguay Milli Takımı formasını uzun yıllar taşıyan Santa Cruz, attığı 32 golle ülkesinin milli takım tarihinde en fazla gol kaydeden oyuncu unvanını hâlâ elinde bulunduruyor. Bu rekor, onu Paraguay futbolunun en özel figürlerinden biri haline getiriyor.

AVRUPA’DA DOLU DOLU BİR KARİYER

Santa Cruz, kariyerinin önemli bölümünde Avrupa futboluna damga vurdu. Almanya’da Bayern Münih ile büyük başarılar yaşayan tecrübeli santrfor; İngiltere’de Blackburn Rovers ve Manchester City, İspanya’da ise Malaga ve Real Betis formalarıyla sahne aldı. Bu süreçte hem lig hem de Avrupa kupalarında önemli maçlara çıktı.

TECRÜBE VE LİDERLİK VURGUSU

Club Nacional cephesinde Santa Cruz transferinin yalnızca saha içi katkıyla sınırlı olmadığı, genç oyuncular için önemli bir liderlik rolü de üstleneceği ifade ediliyor. 44 yaşındaki golcünün bu hamlesi, “tecrübe hâlâ sahada” yorumlarını beraberinde getirdi.

