İran’dan Trump’ın “silahlarımız hazır” çıkışına sert yanıt: “ABD müdahalesi bölgeyi ateşe sürükler”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara destek vererek “müdahaleye hazırız” mesajı vermesi, Tahran-Washington hattında tansiyonu yükseltti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Larijani, olası bir Amerikan hamlesinin tüm Orta Doğu’da istikrarsızlık yaratacağı uyarısında bulundu.

İran’da süren protestolar uluslararası siyasetin merkezine otururken, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamaları yeni bir krizi tetikledi. Trump’ın “ateş etmeye hazırız” sözlerine, İran yönetiminden gecikmeden karşılık geldi. Tahran, protestoların ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak dış müdahaleye kapıyı net biçimde kapattı.

TRUMP’TAN PROTESTOLARA AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Trump, İran’daki ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon nedeniyle devam eden gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, protestocuların yanında olduklarını dile getirdi. İran güvenlik güçlerinin sert müdahalesi halinde ABD’nin karşılık verebileceğini söyleyen Trump, “gereken her şeye hazırız” ifadesini kullandı. Bu sözler, iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

TAHRAN’DAN NET MESAJ: “BU BİR İÇ MESELE”

Trump’ın açıklamalarına yanıt, İran’ın en üst düzey siyasi isimlerinden biri olan Ali Larijani’den geldi. Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı olan Larijani, İran’daki protestoların ülkenin kendi iç dinamikleriyle ilgili olduğunu belirtti. Larijani, ABD’nin sürece müdahil olmasının sadece İran’ı değil, tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini ifade etti.

“ABD ÇIKARLARI DA ZARAR GÖRÜR” UYARISI

Larijani açıklamasında, protesto eden gruplarla provokatif unsurların ayrılması gerektiğini vurgulayarak, Amerikan müdahalesinin bölgesel dengeleri bozacağını savundu. “Böyle bir adım, ABD’nin kendi çıkarlarını da tehlikeye atar” mesajı veren Larijani, Washington’un sonuçları iyi hesaplaması gerektiğini söyledi.

ABD-İRAN HATTINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

Karşılıklı açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Uzmanlar, sert söylemlerin sahaya yansımaması için diplomatik kanalların devrede tutulmasının kritik olduğuna dikkat çekerken, bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.

