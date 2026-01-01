Artvin’de çığ faciası: Kayıp çobandan birinin daha cansız bedeni bulundu

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden çobanlardan birine daha ulaşıldı. Zorlu hava koşulları altında sürdürülen arama çalışmalarında acı haber geldi.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy kırsalında yaşanan çığ felaketi can almaya devam etti. Kar ve tipi nedeniyle güçlükle sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede ekiplerin yoğun ve temkinli çalışması sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI

Olayın ardından gece saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama kurtarma faaliyetleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Artvin Valisi Turan Ergün, çığın düştüğü bölgede incelemelerde bulunarak sahadaki ekiplerden bilgi aldı.

AFAD VE DESTEK EKİPLERİ ALANDA

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Erzurum ve Rize’den gelen uzman arama kurtarma ekipleri ile jandarma ve gönüllü ekipler katılıyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip, çığ riskine karşı kontrollü şekilde bölgede görev yapıyor. İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle ulaşımın açık tutulması için çalışma yürütüyor.

ZORLU KOŞULLAR ALTINDA ACI HABER GELDİ

Yoğun kar, tipi ve fırtınaya rağmen sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda, çığ altında kalan iki çobandan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, güvenlik riski oluşan alanlarda çalışmalara ara vererek personel güvenliğini ön planda tutuyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Olur ilçesinden yola çıkan ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvanı Ardanuç ilçe merkezine götürmeye çalışan 6 kişilik çoban grubunun üzerine, Zekeriyaköy’ün Aksu mevkisinde çığ düştü. Olayda üç çoban kendi imkânlarıyla kurtulurken, diğerleri için arama çalışmaları başlatılmıştı.

