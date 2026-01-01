İstanbul beyaza büründü! Lapa lapa kar yağışı etkili, 9 ilde okullara kar tatili

Yeni yıla karla giren Türkiye’de soğuk hava etkisini artırdı. İstanbul’da birçok ilçede lapa lapa kar yağışı sürerken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 9 ilde okullar yarın için tatil edildi.

Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından Türkiye genelinde kış şartları sertleşti. İstanbul’da özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, yurdun farklı noktalarından peş peşe kar tatili haberleri geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

İSTANBUL’DA KAR ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İstanbul’da kar yağışı gün boyunca aralıklarla kuvvetli şekilde etkili oldu. Uzman değerlendirmelerine göre özellikle Boğaz çevresi ile kentin kuzey ve doğu ilçelerinde kar örtüsü yer yer etkisini artırdı. Akşam saatlerinden sonra yağışın zayıflaması beklenirken, buzlanma ve don riskinin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarırken, toplu taşıma ve ana arterlerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

AKOM VE VALİLİKTEN UYARI

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına yaklaşması bekleniyor. Kar yağışı kısa süreli etkisini kaybetse de, don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul Valiliği de özellikle yüksek kesimler için tedbir çağrısını yineledi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının devam ettiği İstanbul’da öğrenciler ve veliler “Okullar tatil olacak mı?” sorusuna yanıt ararken, İstanbul Valiliği’nden bu yönde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hava durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

9 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Kahramanmaraş, Şırnak, Gümüşhane, Elazığ, Hakkari, Malatya, Kars, Gaziantep ve Çorum’da okullar yarın için tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, öğrenci ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilirken, bazı illerde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

YOLLAR VE KÖY GÜZERGÂHLARI KAPANDI

Doğu ve iç kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdareleri ve belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi