10 yıl önce verdiği sözü gündeme geldi: Mert Günok için Fenerbahçe iddiası güçleniyor

Ara transfer dönemine kaleci hamlesiyle girmeye hazırlanan Fenerbahçe’de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, kadro planlamasında değişikliğe gitmesi halinde eski file bekçisi Mert Günok’u yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kaleci pozisyonu için sürpriz bir senaryoyla anılmaya başladı. Kulüp kulislerine yansıyan bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim mevcut kaleci rotasyonunu gözden geçirirken, geçmişte formayı giyen bir ismi yeniden masaya yatırdı.

KALECİ ROTASYONUNDA DEĞİŞİKLİK MASADA

İddialara göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde kaleci kadrosunda revizyona gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılma ihtimalinin gündeme geldiği, yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ESKİ KALECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin listesinde öne çıkan isimlerden birinin, halen Beşiktaş kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Mert Günok olduğu öne sürüldü. Deneyimli file bekçisinin, geçmişte formasını giydiği kulübe geri dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

10 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMA YENİDEN HATIRLANDI

Mert Günok’un Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde dile getirdiği “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” sözleri, bu iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi. Günok, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra kariyerini Bursaspor’da sürdürmüş, ardından Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymişti.

TRANSFER İHTİMALİ NETLİK KAZANMADI

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu transfer iddiasının ara transfer döneminde netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesinde kaleci planlamasına dair nihai kararın, teknik heyetin raporu doğrultusunda verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi