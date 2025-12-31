Yusuf Güney’in adli tıp raporu dosyaya girdi: Test sonucu soruşturmada dönüm noktası oldu

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Yusuf Güney’e ait Adli Tıp raporu tamamlandı. Saç örneklerinde tespit edilen bulguların ardından Güney’den sert ifadeler içeren bir açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında ifade veren şarkıcı Yusuf Güney’in Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analiz sonuçları dosyaya girerken, raporda yer alan bulgular dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

22 Aralık’ta İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade veren Yusuf Güney’den, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, saç örneklerinde uyuşturucu madde kullanımına işaret eden bulgulara rastlandığı belirtildi.

METABOLİT TESPİTİ DOSYAYA GİRDİ

Raporda yer alan bilgilere göre, saç örneklerinde kokain maddesinin vücutta parçalanması sonucu oluşan benzoilekgonin metabolitinin tespit edildiği ifade edildi. Uzman görüşlerine göre bu bulgunun, hukuki ve bilimsel açıdan uyuşturucu kullanımına dair güçlü bir gösterge olarak kabul edildiği kaydedildi. Elde edilen verilerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

GÜNEY’DEN SERT AÇIKLAMA

Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Yusuf Güney, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güney paylaşımında, kendisi hakkında oluşturulan algıya tepki göstererek, utanılacak bir eylemi olmadığını savundu ve yaşanan sürecin arka planının kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce çok sayıda sanatçı, menajer ve sosyal medya figürü ifadeye çağrılmış, bazı isimlerden de biyolojik örnekler alınmıştı. Yusuf Güney’in bir süre kamuoyundan uzak kalması ve geçmişte yaptığı sıra dışı açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, sürecin daha da dikkat çekmesine neden olmuştu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Adli Tıp raporlarının değerlendirilmesinin ardından dosyada yeni adımlar atılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi