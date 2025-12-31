Yemen üzerinden tırmanan gerilim: Suudi Arabistan’dan hava Harekatı, BAE’den sert mesaj

Yemen’de yaşanan son gelişmeler, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Suudi öncülüğündeki koalisyonun liman kentine düzenlediği hava saldırısının ardından BAE’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Orta Doğu’da dengeleri etkileyebilecek yeni bir kriz ihtimali belirdi. Yemen’deki ayrılıkçı unsurlara yönelik iddialar üzerinden Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ve askeri tansiyon yükseldi. Bölgeden gelen haberler, karşılıklı adımların sertleştiğine işaret ediyor.

MUKALLA’YA HAVA SALDIRISI

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen’in liman kentlerinden Mukalla çevresinde hava harekatı gerçekleştirdi. Koalisyon kaynakları, saldırının silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülen noktaları hedef aldığını savundu. Liman bölgesinde patlamalar yaşandığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

SUUDİ DIŞİLERİ’NDEN UYARI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Saldırıdan önce Riyad yönetiminin diplomatik kanallardan BAE’ye yönelik sert ifadeler içeren bir değerlendirme paylaştığı öğrenildi. Yapılan açıklamada, bölgedeki bazı adımların “istikrar açısından risk oluşturduğu” vurgulandı ve Yemen’deki gelişmelere dikkat çekildi.

BAE ASKERİ VARLIĞINI GERİ ÇEKTİ

Yaşananların ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen’de görev yapan sınırlı sayıdaki askeri unsurunun faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. BAE Savunma makamları, kararın sahadaki son durumun değerlendirilmesi sonucu alındığını duyurdu.

ANKARA’DAN GELEN AÇIKLAMA

BAE’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Yemen’deki iç gerilimlerle ilişkilendirilmesini kabul etmedikleri ifade edildi. Açıklamada, Suudi Arabistan’ın güvenliğini hedef alacak herhangi bir faaliyete destek verilmediği vurgulandı ve bu yöndeki iddialar reddedildi.

BÖLGEDE GÖZLER YENİ ADIMLARDA

Uzmanlar, Yemen merkezli bu gerilimin iki ülke ilişkilerini daha geniş bir bölgesel krize dönüştürme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde Riyad ve Abu Dabi’den gelecek diplomatik ve askerî adımlar yakından izlenecek.

