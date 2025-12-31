İstanbul için akşam saatleri uyarısı: 9 ilçede kuvvetli kar bekleniyor

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Valilik ve AKOM, özellikle 9 ilçede kuvvetli kar, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

Yeni yıl gecesine soğuk ve karlı hava koşullarıyla girmeye hazırlanan İstanbul’da yetkililer peş peşe uyarılar yayımladı. İstanbul Valiliği ile AKOM, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde gün içinde kısa süreli bir yağış arası yaşanacak. Akşam saatlerinden sonra ise yağışın kar şeklinde yeniden başlayarak gece boyunca etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

9 İLÇEDE KAR ÖRTÜSÜ OLUŞABİLİR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde daha etkili olacağı belirtildi. Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik’in yüksek kesimleri ile Sarıyer’in kuzeyi ve Arnavutköy çevresinde kar örtüsü oluşabileceği ifade edildi.

ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYAT İÇİN UYARI

Yetkililer, olası ulaşım aksamaları, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle gece saatlerinde özel araçla trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması istendi.

AKOM: SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA İNİYOR

AKOM’dan yapılan değerlendirmede, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşebileceği belirtildi. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği, hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı kaydedildi.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Açıklamalara göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde, kısa süreli istisnalar dışında, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışlarının aralıklarla devam edebileceği bildirildi.

