Bir dönemin çocuk fenomeni ekranlara döndü: “Çitos Efe” dizide göründü, değişimi konuşuluyor

“Çocuktan Al Haberi” programıyla tanınan ve kamuoyunda “Çitos Efe” olarak bilinen Efe Koçyiğit, uzun aranın ardından bir dizide izleyici karşısına çıktı. Koçyiğit’in son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Televizyon ekranlarında küçük yaşta tanınan isimlerden biri olan Efe Koçyiğit, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönem çocuk programında sergilediği tavırlarla hafızalara kazınan Koçyiğit, bu kez konuk oyuncu olarak bir dizide yer aldı.

ÇOCUK PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Efe Koçyiğit, 2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda, kendine özgü konuşma tarzı ve enerjik tavırlarıyla kısa sürede dikkat çekmişti. Program sonrası “Çitos Efe” lakabıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

KAMU KURUMLARI DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Koçyiğit’in program sürecinde yoğun şekilde ekranda yer alması, çocukların televizyon programlarındaki koşullarıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu süreçte ilgili kurumların, çocukların sağlığı ve çalışma koşulları konusunda ailelere bilgilendirmelerde bulunduğu biliniyor.

UZUN ARADAN SONRA DİZİDE GÖRÜNTÜ

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Efe Koçyiğit, Rüya Gibi adlı dizide konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Dizide kısa bir sahnede yer alan Koçyiğit’in görüntüsü, bölümün yayınlanmasının ardından dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Koçyiğit’in dizideki hali, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede konuşulan başlıklardan biri oldu. İzleyiciler, yıllar içindeki değişimi fark ederek farklı görüşler paylaştı. Yapılan yorumlarda, daha çok sağlık ve çocukların medya sürecindeki korunması konularına dikkat çekildi.

GÖZLER RESMİ BİR AÇIKLAMADA

Efe Koçyiğit cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmenin ardından, çocuk yaşta tanınan isimlerin ilerleyen yıllarda nasıl desteklenmesi gerektiği konusu yeniden gündeme geldi.

