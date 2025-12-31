Fenerbahçe’de seçim iddiası gündemde: Kongre takvimi masada

Fenerbahçe’de kulüp yönetimine ilişkin gelişmelerin ardından seçimli genel kurul ihtimali yeniden gündeme geldi. Kongre tarihinin sezon sonuna göre şekillendirileceği öne sürülüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte yönetim sürecine dair yeni bir dönem tartışılıyor. Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından, olağanüstü genel kurul seçeneği kulislerde yeniden konuşulmaya başlandı. Henüz resmiyet kazanmış bir karar bulunmasa da, seçim hazırlığı yapıldığı iddiaları camiada geniş yankı uyandırdı.

KULİSLERDE KONGRE HAZIRLIĞI KONUŞULUYOR

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yönetim çevresinde mevcut tabloya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. Bu süreçte, kulübün geleceğine dair en sağlıklı kararın üyelerin oyuyla verilmesi gerektiği görüşünün öne çıktığı belirtiliyor.

YÖNETİM VE AİLE ÇEVRESİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

İddialara göre Sadettin Saran, son günlerde hem yönetim kurulu üyeleriyle hem de yakın çevresiyle bir araya gelerek olası senaryoları masaya yatırdı. Yapılan görüşmelerde, seçimli genel kurulun kulüp üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı.

ADAYLIK KONUSUNDA NETLİK YOK

Sadettin Saran’ın olası bir kongrede yeniden aday olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Kulüp kulislerinde, bu kararın üye desteğinin ölçülmesinin ardından verileceği konuşuluyor. Destek tablosuna göre ya devam ya da görev devri seçeneklerinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

TAKVİM SEZON SONUNA GÖRE PLANLANABİLİR

Öne sürülen bir diğer iddiaya göre, sportif sürecin zarar görmemesi adına genel kurulun sezon tamamlandıktan sonra yapılması planlanıyor. Böylece hem takım içi dengelerin korunması hem de transfer çalışmalarının etkilenmemesi hedefleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Seçim iddialarının önümüzdeki günlerde yapılacak duyurularla netlik kazanması bekleniyor.

