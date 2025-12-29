Arda Turan’dan radikal hamle: Shakhtar’da kadroda büyük değişim

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasında önemli bir karar aldı. Yedi futbolcuya yeni takım bulmaları bildirildi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, sezonun ikinci yarısı öncesi kadro yapılanmasını netleştirdi. Turan’ın raporu doğrultusunda bazı oyuncularla yolların ayrılması kararlaştırıldı.

7 FUTBOLCUYA KADRODA YER YOK

Kulüp çevrelerinden edinilen bilgilere göre Arda Turan, Azarov, Maryan Shved, Diego Arroyo, Khusrav Toirov, Maryan Farin, Ivan Petryak ve Viktor Kornienko ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu oyunculara, yeni dönemde kadro planlamasında düşünülmedikleri bildirildi.

OYUNCULAR KULÜP ARAYIŞINA BAŞLADI

Kararın ardından söz konusu futbolcuların menajerleri aracılığıyla kendilerine yeni kulüp bulmak için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Shakhtar cephesinde ayrılıkların kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BAŞARILI PERFORMANSA RAPMEN NET KARAR

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, lig ve Avrupa arenasında istikrarlı bir görüntü çizdi. Ukrayna Ligi’nin ilk yarısını liderle aynı puanda ikinci sırada tamamlayan ekip, Avrupa kupalarında da yoluna devam etmeyi başardı.

AVRUPA’DA SON 16’YA YÜKSELDİ

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını üst sıralarda tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Teknik heyet, bu başarının ardından daha dar ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLER GÜNDEMDE

Yaşanacak ayrılıkların ardından Arda Turan’ın raporu doğrultusunda bazı bölgelere takviye yapılması bekleniyor. Kulüp yönetiminin, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına hız vereceği belirtiliyor.

