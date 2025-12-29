Danla Bilic hakkında dikkat çeken iddia: Eski aşk yeniden mi alevlendi?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic hakkında, yılın son günlerinde özel hayatına dair sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ünlü ismin eski sevgilisiyle yeniden bir araya geldiği öne sürüldü.

Attığı her adım geniş yankı uyandıran Danla Bilic, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Hakkında ortaya atılan son iddia, ünlü fenomenin geçmişte adı sıkça anıldığı bir isimle yeniden yakınlaştığı yönünde.

SON DÖNEMDE GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

Danla Bilic, son haftalarda farklı gelişmelerle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Bu süreçte Bilic’in özel hayatı da yeniden mercek altına alındı.

GEÇMİŞ AŞK YENİDEN GÜNDEMDE

İddialara göre Bilic, bir dönem ilişki yaşadığı milli futbolcu Doğan Alemdar ile yeniden görüşmeye başladı. İkilinin, yeni yıl öncesinde birlikte yurt dışına çıktığı ve İtalya’nın Floransa kentinde vakit geçirdiği ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya kullanıcıları, son günlerde Danla Bilic’in yurt dışında çekildiği öne sürülen görüntülerine dikkat çekti. Bazı takipçiler, Bilic’in Floransa’da birlikte görüldüğü kişinin Doğan Alemdar olduğunu iddia etti. Ancak konuya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GEÇMİŞTE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Danla Bilic’in Doğan Alemdar ile adı yaklaşık bir buçuk yıl önce de anılmış, ikili o dönem net bir doğrulama yapmamıştı. Buna rağmen birlikte görüntülenmeleri uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

GÖZLER TARAFTARLADAN GELECEK AÇIKLAMADA

Ortaya atılan son iddiaların ardından gözler Danla Bilic ve Doğan Alemdar cephesine çevrildi. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmediği, yapılacak olası bir açıklamayla netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi