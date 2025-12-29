Hamas’tan resmi açıklama: Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde hayatını kaybetti

Hamas, silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldüğünü resmen duyurdu. Açıklamayla birlikte yeni sözcü de ilan edildi.

Orta Doğu’da yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Hamas, yaptığı resmi açıklamada, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak bilinen Ebu Ubeyde’nin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

ÖLÜM RESMEN DOĞRULANDI

Hamas tarafından paylaşılan açıklamada, Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Uzun süredir örgütün en bilinen isimleri arasında yer alan sözcünün ölümüne ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, açıklamanın resmi nitelik taşıdığı vurgulandı.

YENİ SÖZCÜ AÇIKLANDI

Yapılan duyuruda, Kassam Tugayları’nın yeni sözcüsünün Huzeyfe el-Kahlut olduğu belirtildi. Paylaşılan video mesajda, yeni sözcünün de kamuoyunda bilinen “Ebu Ubeyde” ismini kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN DE ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Aynı açıklamada, örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlenen bazı isimlerin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile silahlanma ve üretim birimlerinden sorumlu Şeyh Raid Saad’ın öldüğü bilgisi paylaşıldı.

EBU UBEYDE’NİN YÜZÜ İLK KEZ PAYLAŞILDI

Hamas’a yakın kaynaklar tarafından servis edilen görüntülerde, Ebu Ubeyde’nin yüzünün ilk kez açık şekilde yer alması dikkat çekti. Daha önce kamuoyuna yansıyan tüm görüntülerde yüzünü gizleyen sözcünün bu fotoğrafı kısa sürede uluslararası basında yer buldu.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜM İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

İsrail, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Ebu Ubeyde’nin Gazze’de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ancak bu iddialar o dönemde Hamas tarafından doğrulanmamıştı. Son açıklamayla birlikte ölüm bilgisi ilk kez resmiyet kazandı.

