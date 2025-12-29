Ablasını kaybeden Bahar Candan’dan tartışma yaratan paylaşım

Haziran ayında ablası Nihal Candan’ı kaybeden Bahar Candan’ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı.

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bahar Candan, ablası Nihal Candan’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Candan’ın son paylaşımı, kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

ABLASI HAZİRAN AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun süredir anoreksiya nervoza ile mücadele eden Nihal Candan, 20 Haziran’da yaşamını yitirmişti. Vefat haberi, hem yakın çevresinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Bahar Candan’ın, ablasına ait siyah-beyaz bir fotoğrafın önünde kahve içerken çekilen görüntüsünü paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Paylaşıma eklenen notun, birçok kişi tarafından duyarsız bulunduğu görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım, kısa süre içinde farklı platformlarda yayılırken çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Bazı takipçiler, yas sürecinin henüz çok taze olduğuna dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi.

TİKTOK VİDEOSUNU DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bahar Candan, daha önce TikTok’ta paylaştığı bir video nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu. Söz konusu videoda kullanılan ifadeler ve içerik, ablasının vefatının ardından paylaşılması nedeniyle kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

TEPKİLER SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Bahar Candan’ın paylaşımları sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, kullanıcıların bir kısmı daha hassas bir tutum beklediklerini ifade etti. Tartışmalar, fenomen ismin sosyal medya paylaşımlarının yakından takip edilmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi