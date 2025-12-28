Nargile keyfi hastanede bitti! Aynı evde 6 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Bolu’da bir evde nargile içen 6 kişi, kısa süre içinde benzer şikayetler yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, 3 kişi ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Bolu’da gece saatlerinde yaşanan olayda, arkadaş grubunun ev ortamında yaptığı nargile keyfi sağlık alarmına dönüştü. Aynı mekanda bulunan 6 kişi, art arda rahatsızlanarak acil yardım talebinde bulundu.

KISA SÜREDE HEPSİ FENALAŞTI

Alpağut Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde bir araya gelen 6 kişi, nargile içtikleri sırada mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi belirtiler yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede zehirlenme olasılığı üzerinde durdu. Evde bulunan 6 kişi, ambulanslarla Bolu’daki farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İlk bulgular, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazının etkili olabileceğine işaret etti.

3 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 3 KİŞİ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek taburcu edildiği öğrenildi. Durumu daha yakından takip edilmek istenen 3 kişi ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Ankara’daki bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirirken, özellikle kapalı alanlarda nargile kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

