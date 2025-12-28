Galatasaray maçı öncesi Fethiye’de alarm: Stadyumun durumu tartışma yarattı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanan Fethiyespor’un ilçe stadından paylaşılan son görüntüler, maç öncesi güvenlik ve zemin koşullarına dair soru işaretlerini artırdı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray ile Fethiyespor’u karşı karşıya getirecek mücadele öncesi gözler Fethiye İlçe Stadyumu’na çevrildi. Sosyal medyada dolaşıma giren son görüntüler, hem tribün düzenlemeleri hem de saha zeminiyle ilgili ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

YIKILAN TRİBÜNÜN YERİNE SEYYAR ÇÖZÜM

Deprem dayanıklılığına ilişkin yapılan teknik incelemelerin ardından ilçe stadındaki betonarme tribün sezon başında yıkıldı. Bu gelişme sonrası, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere yaklaşık 3 bin kişilik portatif tribün kurulmasına karar verildi. Tribün montajının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

SAHA ZEMİNİ ENDİŞE YARATTI

Stadyumdan paylaşılan görüntülerde, saha zemininin yer yer bozuk ve dengesiz olduğu görülürken, bu durum özellikle futbolcu sağlığı açısından eleştirildi. Görüntüler, sosyal medyada “bu sahada maç oynanır mı?” yorumlarıyla gündem oldu.

BİLET FİYATLARI DA GÜNDEMDE

Karşılaşma öncesi bir diğer tartışma konusu ise bilet ücretleri oldu. Fethiyespor yönetimi, Galatasaray maçı için farklı kategorilerde yüksek fiyatlı bilet satışına başladı. Ayrıca seremoniye çıkmak isteyen çocuklar için oluşturulan paketler de kamuoyunda eleştiri aldı.

KULÜPTEN SAHA AÇIKLAMASI GELDİ

Gelen tepkiler üzerine Fethiyespor yönetimi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sahada devam eden bakım çalışmalarının görüntülerde yer aldığı belirtilerek, kumlama ve çim ekimi sürecinin sürdüğü ifade edildi. Kulüp yetkilileri, sahanın ilk iç saha maçına kadar hazır hale getirileceğini duyurdu.

YÖNETİM: “BU MAÇ İLÇEMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Fethiyespor cephesi, Galatasaray gibi büyük bir kulübü ilçede ağırlamanın hem sportif hem de tanıtım açısından önemli olduğunu vurgularken, tribün ve saha düzenlemeleriyle ilgili tüm eksiklerin giderileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi