Ben Leman ekranlara veda etti: Final kararı izleyiciyi ayağa kaldırdı

NOW TV’de yayınlanan Ben Leman dizisi, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca final kararı aldı. Dizinin ekrana gelen son bölümü sonrası sosyal medyada tepki yağdı, izleyiciler “erken final” yorumlarında birleşti.

Başladığı günden bu yana güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken Ben Leman, 27 Aralık akşamı yayınlanan bölümüyle ekran yolculuğunu noktaladı. Final kararının ardından dizinin akıbeti ve neden sona erdiği soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

FİNAL KARARI RESMİLEŞTİ

NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi için alınan final kararı, son bölümün ekrana gelmesiyle birlikte kesinleşti. Yapımın, yayın süresi boyunca hedeflenen reyting seviyesine ulaşamadığı ve bu nedenle erken final seçeneğinin devreye alındığı öğrenildi.

İZLEYİCİ TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYA TAŞTI

Final bölümünün ardından dizinin takipçileri sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getirdi. Pek çok izleyici, hikâyenin yarım kaldığını savunurken dizinin başka bir platformda devam etmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan yorumlarda, projenin yeterince tanıtılmadığı ve hak ettiği ilgiyi görmediği görüşü öne çıktı.

“BU HİKAYE YARIM KALDI” YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Dizinin sıkı takipçileri, final kararının aceleyle alındığını savunarak benzer yapımların daha uzun süre ekranda kalmasına dikkat çekti. İzleyiciler, dizinin tekrar bölümlerinin dijital platformlarda yayınlanmasının, yeni bir izleyici kitlesi oluşturabileceğini belirtti.

BEN LEMAN NEDEN SONA ERDİ?

Kulis bilgilerine göre, Ben Leman’ın final yapmasının temel nedeni düşük reyting performansı oldu. Kanal ve yapım ekibinin, yayın takvimini yeniden şekillendirme kararı aldığı ve bu doğrultuda dizinin ekran macerasının sonlandırıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi