Okan Tüysüz’den Marmara için kritik uyarı: “7,2 ve üzeri deprem kaçınılmaz”

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Denizi’nde uzun süredir biriken sismik enerjinin büyük bir depremle boşalmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, İstanbul’un mevcut nüfus ve yapı yoğunluğuyla ağır bir tabloyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin en riskli deprem bölgelerinden biri olan Marmara için uyarılar art arda geliyor. Yer bilimci Okan Tüysüz, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin yalnızca bir zaman meselesi olduğunu ifade ederek, İstanbul’un bugünkü kent yapısıyla böyle bir sarsıntıyı yönetmekte zorlanacağını söyledi.

MARMARA’DAKİ FAYLAR ENERJİ BİRİKTİRİYOR

Marmara Denizi’nin altındaki fay hatlarının uzun süredir sessizliğini koruduğuna dikkat çeken Tüysüz, bu durumun tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı. Aksine, kırılmamış fay segmentlerinde biriken enerjinin daha güçlü bir deprem potansiyeli oluşturduğunu belirten Tüysüz, 7 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntının bilimsel olarak öngörülebilir olduğunu dile getirdi.

DEPREM SONRASI MÜDAHALE CİDDİ ŞEKİLDE ZORLAŞABİLİR

İstanbul’un birçok ilçesinde yapıların birbirine çok yakın inşa edildiğini hatırlatan Tüysüz, olası bir depremde yalnızca yıkımın değil, müdahale sürecinin de büyük sorun yaratacağını söyledi. Dar sokaklar, yoğun bina dokusu ve plansız yerleşimlerin arama-kurtarma çalışmalarını kilitleyebileceğine dikkat çekti.

ON BİNLERCE YAPI AĞIR RİSK ALTINDA

Yapı stokuna ilişkin yapılan teknik değerlendirmelere değinen Tüysüz, Marmara merkezli büyük bir depremde çok sayıda binanın ağır hasar görmesinin beklendiğini ifade etti. Bu durumun barınma, ulaşım ve sağlık hizmetleri açısından zincirleme bir krize yol açabileceğini belirten Tüysüz, hazırlıksız yakalanmanın bedelinin çok ağır olacağını söyledi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA NÜFUS ARTIRILDI”

Uygulanan dönüşüm projelerini eleştiren Tüysüz, bugüne kadar yapılanların çoğunun gerçek anlamda kentsel dönüşüm olmadığını savundu. Yenilenen binaların çoğunda kat sayısının artırıldığını, bunun da nüfusu azaltmak yerine daha da yoğunlaştırdığını belirten Tüysüz, bu yaklaşımın deprem riskini düşürmek yerine büyüttüğünü ifade etti.

İSTANBUL’UN NÜFUSU AZALTILMADAN RİSK DÜŞMEZ

İstanbul’un mevcut nüfus yükünü artık taşıyamaz hale geldiğini vurgulayan Tüysüz, yeni yerleşim alanları ve büyük projelerle kente daha fazla insan çekmenin ciddi bir hata olduğunu söyledi. Dirençli bir şehir hedefleniyorsa, nüfusun dengelenmesi ve kent dokusunun yeniden planlanması gerektiğini belirterek, “Aksi halde büyük bir deprem, İstanbul’u yönetilemez bir sürece sürükler” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi