Yenidoğan davasında ara karar: 3 tutuklu sanık adli kontrolle serbest

İstanbul’da bebek hastaların yenidoğan ünitelerine yönlendirilerek ölümlerine ve haksız kazanca neden olunduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan üç sağlık çalışanı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen ve çok sayıda bebeğin yaşamını yitirdiği iddialarıyla Türkiye gündemine oturan davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul’da görülen davada, tutuklu sanıklardan üçü hakkında tahliye kararı verilirken, yargılama süreci ileri bir tarihe ertelendi.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler hazır bulunurken, taraf avukatları da taleplerini mahkeme heyetine sundu.

3 SANIK ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından ara kararını açıkladı. Buna göre tutuklu sanıklardan doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı’nın tahliyesine karar verildi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandı.

TUTUKLULARIN BÜYÜK KISMI CEZAEVİNDE KALDI

Heyet, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu dikkate alınarak diğer 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca bazı tutuksuz sanıklar hakkında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verildi.

DAVA 2026’YA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve yargılamanın devamı için duruşmayı 24 Mart 2026 tarihine erteledi. Dava süreci, sağlık sistemi ve yenidoğan servislerine yönelik denetimler açısından yakından izlenmeye devam ediyor.

