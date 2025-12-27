22 yıllık sessizlik sona erdi: Tatlıses ve Asena aynı sahnede buluştu

İbrahim Tatlıses ile oryantal Asena arasındaki 22 yıllık sessizlik, yılbaşı gecesi yayınlanacak İbo Show programında sona erdi. Sürpriz buluşma stüdyoda duygusal anlara sahne oldu.

Uzun yıllardır bir araya gelmeyen İbrahim Tatlıses ve Asena, yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek İbo Show’da yeniden buluştu. Program çekimleri sırasında gerçekleşen karşılaşma, hem ekip hem de izleyici cephesinde dikkat çeken bir sürpriz olarak değerlendirildi.

YILLAR SONRA AYNI SAHNE

Bir dönem İbo Show’un unutulmaz isimlerinden olan Asena’nın programa konuk edilmesi, geçmişte yaşanan kırgınlıkların sona erdiğini gösterdi. Tatlıses ile Asena’nın aynı sahnede yan yana gelmesi, stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Çekimler sırasında Tatlıses’in zaman zaman duygulandığı, yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ettiği öğrenildi. İkilinin kısa sohbeti ve samimi tavırları, geçmişteki küslüğün tamamen geride bırakıldığı şeklinde yorumlandı.

YILBAŞI GECESİNE DAMGA VURACAK

Star TV ekranlarında yayınlanacak yılbaşı özel bölümünde sürpriz konuklar ve nostaljik anlar öne çıkacak. Tatlıses ile Asena’nın yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmasının, gecenin en çok konuşulan anlarından biri olması bekleniyor.

