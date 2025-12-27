Ukrayna alarmda! Kiev’e rekor sayıda İHA saldırısı, kentten dumanlar yükseldi

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geceden bu yana yoğun hava saldırıları düzenledi. Yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda bina zarar görürken, 2’si çocuk 22 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dondurucu kış koşullarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev, şimdiye kadarki en yoğun saldırılardan biriyle sarsıldı. Kent genelinde patlamalar ve yangınlar yaşanırken, enerji ve ulaşım altyapısı ciddi hasar gördü.

BAŞKENTİN FARKLI SEMTLERİ HEDEF ALINDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıların kentin birçok bölgesinde etkili olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 2’si çocuk olmak üzere 22 kişinin yaralandığını duyuran Kliçko, bazı müstakil evler ile yüksek katlı binalarda yangın çıktığını bildirdi. Hasar gören tramvay hatları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

ENERJİ VE ISITMA SİSTEMLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, saldırıların özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Isıtma ve elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle binlerce konut ile çok sayıda okul, anaokulu ve sosyal tesis geçici olarak hizmet dışı kaldı. Kent genelinde ekiplerin arama-kurtarma ve onarım çalışmaları sürüyor.

“500’E YAKIN İHA VE ONLARCA FÜZE”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rus ordusunun gece boyunca ülke genelinde yaklaşık 500 insansız hava aracı ve farklı tiplerde onlarca füze kullandığını söyledi. Zelenskiy, saldırıların ana hedefinin başkent Kiev ile sivil ve enerji altyapısı olduğunu vurguladı.

ZELENSKİY: “BU SALDIRILAR BARIŞ İSTEMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR”

Zelenskiy, devam eden diplomatik temaslara rağmen saldırıların sürmesinin Rusya’nın savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını gösterdiğini savundu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ukrayna lideri, Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Zelenskiy, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada’dan bazı liderlerle görüşmeler yapacağını da açıkladı.

Saldırıların ardından Kiev semalarında yükselen dumanlar, savaşın başkentte bıraktığı yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, hava savunma alarmının halen sürdüğünü ve yeni saldırı riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

