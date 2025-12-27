Güllü’nün kızıyla ilgili iddialarda kritik gelişme: Test sonuçları açıklandı

Şüpheli ölüm soruşturmasında tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ve yanında bulunan arkadaşının olay gecesi uyuşturucu madde kullandığı iddialarına ilişkin Adli Tıp’tan gelen rapor, dosyanın seyrini etkileyebilecek nitelikte çıktı.

Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Sanatçının ölümüne ilişkin “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay anında yanında bulunan Sultan Nur Ulu’nun Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu kamuoyuna yansıdı.

ADLİ TIP RAPORU: UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDEYE RASTLANMADI

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, her iki şüpheliden alınan saç örnekleri üzerinde detaylı inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye ve ilaç etken maddelerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Bu sonuçla birlikte, olay günü şüphelilerin madde etkisinde olduğu yönündeki iddialar dosyada teknik olarak karşılık bulmamış oldu.

İDDİALAR İFADELERE YANSIMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamalarında, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in savcılığa verdiği ifadede, ablası ve arkadaşının olay gecesi uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenilmişti. Bu beyan, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve soruşturmanın seyrinde önemli bir başlık haline gelmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “DIŞ MÜDAHALE İHTİMALİ” VURGUSU

Olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda ise dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, sanatçının pencereden düşme şeklinin kendi dengesini kaybetmesiyle açıklanamayacağı, geriye doğru düşüşün gerçekleşebilmesi için dış bir kuvvet veya temas ihtimalinin bulunması gerektiği kaydedildi.

Aynı raporda, intihar düşüncesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı da açıkça belirtildi.

TANIK İDDİALARI DOSYADA TARTIŞMA YARATTI

Güllü’nün yakın çevresinden bir ismin savcılığa verdiği ifadede, sanatçının son dönemde kendisini güvende hissetmediğini dile getirdiği, evine kamera sistemi kurdurduğu ve ailesiyle ilişkilerinde ciddi gerilim yaşadığı yönündeki iddialar dosyaya girdi.

Bu iddialar, soruşturmanın yalnızca adli değil, psikolojik ve sosyal boyutlarının da derinleştirilmesine neden oldu.

CEZAEVİ SÜRECİ VE NAKİL KARARI

Tutukluluğunun ardından Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in burada psikolojik olarak zorlandığı ve güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Son olarak Gülter’in Silivri Cezaevi’ne nakledildiği bilgisi dosyaya yansıdı.

