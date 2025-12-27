Yapay zeka tuzağı büyüyor: 50 yaş üstü erkekler hedefte

Yapay zeka teknolojisi bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada yayılan sahte videolar üzerinden özellikle 50 yaş üzeri erkeklerin hedef alındığı, güven kazanıldıktan sonra yüklü para taleplerinde bulunulduğu öne sürülüyor.

Dijital dünyada hızla gelişen yapay zeka uygulamaları, dolandırıcılık yöntemlerini de daha karmaşık hale getirdi. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan iddialara göre, yapay zeka ile üretilen sahte videolar aracılığıyla belirli bir yaş grubuna yönelik planlı bir dolandırıcılık ağı oluşturuldu.

SAHTE VİDEOLARLA GÜVEN SAĞLANIYOR

İddialara göre dolandırıcılar, gerçeğinden ayırt edilmesi zor videolar hazırlayarak kendilerini gerçek bir kişi gibi tanıtıyor. Bu içerikler sosyal medya profilleri üzerinden paylaşılıyor ve hedef alınan kişilerle birebir iletişim kuruluyor. Videolar sayesinde güven ortamı oluşturulduğu, sürecin kontrollü şekilde ilerletildiği belirtiliyor.

ÖZELLİKLE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER SEÇİLİYOR

Sosyal medya kullanıcılarının aktardıklarına göre, bu yöntemde en çok 50 yaş üzerindeki erkekler hedef alınıyor. Dolandırıcıların, bu yaş grubunun dijital içeriklere daha fazla güven duyduğunu varsayarak hareket ettiği ve duygusal bağ kurmaya odaklandığı ileri sürülüyor.

“ACİL İHTİYAÇ” BAHANESİYLE PARA TALEBİ

İletişim sürecinin ilerleyen aşamalarında ise çeşitli gerekçeler öne sürülerek para istendiği iddia ediliyor. “Acil sağlık masrafı”, “zor durumda kalma” ya da “geçici maddi sıkıntı” gibi bahanelerle yüksek meblağlarda ödeme talep edildiği, bazı kişilerin bu yöntemle mağdur olduğu öne sürülüyor.

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığına dikkat çekiyor. Gerçekliği teyit edilemeyen videolar, mesajlar ve talepler karşısında temkinli olunması gerektiği vurgulanırken, bu tür içeriklerin yeni nesil dijital dolandırıcılığın önemli bir parçası haline geldiği ifade ediliyor.

