Ece Vahapoğlu’nun kanser tedavisinde yeni gelişme: Ameliyatı ertelendi

Bir süredir rektum kanseriyle mücadele eden sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu’nun planlanan ameliyatı, sağlık riskleri nedeniyle son anda ileri bir tarihe alındı. Vahapoğlu, operasyonun neden ertelendiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, aylardır sürdürdüğü rektum kanseri tedavisi kapsamında bugün ameliyat olacaktı. Ancak Vahapoğlu, yaptığı açıklamayla cerrahi müdahalenin doktorların ortak kararıyla ertelendiğini duyurdu.

OPERASYON SON ANDA ERTELENDİ

Geçtiğimiz günlerde sağlık sürecine ilişkin takipçilerini bilgilendiren Vahapoğlu, ameliyatın robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak planlanan operasyon, son kontroller sırasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

ENFEKSİYON RİSKİ NEDENİYLE KARAR ALINDI

Vahapoğlu, paylaşımında boğaz enfeksiyonu geçirdiğini ve yapılan kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını belirtti. Kulak Burun Boğaz ve anestezi ekipleriyle yapılan değerlendirme sonucunda, ameliyatın risk oluşturmaması adına ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

“SAĞLIK AÇISINDAN EN DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR”

Ünlü isim, ameliyatın yaklaşık bir hafta sonraya planlandığını aktarırken, tedavi sürecinin doktorların kontrolünde devam ettiğini vurguladı. Açıklamasında moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Vahapoğlu, süreci takipçileriyle şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Vahapoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Takipçileri, “en doğru zamanda”, “en sağlıklı şekilde” ameliyatın gerçekleşmesi temennisinde bulunarak ünlü isme destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi