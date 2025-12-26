Ela Rümeysa Cebeci–Timur Savcı yazışmaları dosyaya girdi: “Yükselmek istiyorum” mesajı incelemede

Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı arasında geçtiği belirlenen WhatsApp mesajları, yürütülen uyuşturucu soruşturmasının dosyasına girdi. Yazışmalardaki ifadelerin “uyuşturucu temini” kapsamında değerlendirilmesi sonrası Savcı hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile TİMS&B yapım şirketinin ortaklarından Timur Savcı arasında geçen mesajlaşmaların, soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

DİJİTAL İNCELEMEDE YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Cebeci’ye ait cep telefonlarında yapılan dijital incelemelerde, uyuşturucu madde teminine işaret ettiği değerlendirilen mesajlaşmalar ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, Savcı ile Cebeci’nin Ekim ayı içerisinde birden fazla kez iletişim kurduğu ve yüz yüze görüşme planladığına dair kayıtların bulunduğu belirtildi.

“UP OLMAK İSTİYORUM” İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Dosyaya yansıyan yazışmalarda, Cebeci’nin 30 Ekim 2024 tarihli mesajında “THC’mi unutma, up olmak istiyorum” şeklindeki ifadesi dikkat çekti. Aynı mesajlaşmada “Birlikte deneriz” yönündeki ifadelerin de yer aldığı, bu içeriklerin savcılık tarafından uyuşturucu temini ve kullanımına yönelik şüphe kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

SAVCI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Elde edilen dijital bulguların ardından savcılık, Timur Savcı hakkında gözaltı kararı verdi. Savcı’nın, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin etmek” suçlamaları kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Gözaltı işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan Savcı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın, Adli Tıp’tan gelecek rapor doğrultusunda genişletilerek devam edeceği bildirildi.

