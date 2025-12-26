Vepara merkezli yasa dışı bahis soruşturması: 31 şüpheli için düğmeye basıldı

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, elektronik para sistemi üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiası gündeme geldi. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elektronik para ve ödeme altyapılarının kullanıldığı iddia edilen soruşturma kapsamında, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketle bağlantılı kişiler hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi.

YASI DIŞI BAHİS GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME SOKULMUŞ

Soruşturma dosyasına giren denetim ve analiz raporlarında, yasa dışı bahis ile izinsiz forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Şüpheli para akışlarının daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden yönlendirilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

TEKNİK KADRONUN AKTİF ROL ALDIĞI İDDİASI

Savcılık kaynaklarına göre örgüt yapılanması içinde yer alan bazı yazılım geliştiriciler, bilgi teknolojileri personelleri ve proje yöneticilerinin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi sürecinde aktif rol oynadığı öne sürüldü. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve özel yazılım sistemleri üzerinden para hareketlerini yönlendirdiği iddia edildi.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Tokat ve Kastamonu’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, örgütsel yapı içinde yer aldığı değerlendirilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanırken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

DİJİTAL VE FİNANSAL DELİLLER İNCELENİYOR

Emniyet birimleri, ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtlar üzerinde detaylı inceleme başlattı. Şüphelilerin örgüt içindeki konumları, para transfer zinciri ve suçtan elde edilen gelirlerin nihai adreslerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yetkililer, mevcut deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceğini ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti. Savcılık, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve kamuoyunun resmi açıklamalarla bilgilendirileceğini bildirdi.

