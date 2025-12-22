Mide ağrısı şikayetiyle başvurdu, tomografi gerçeği ortaya çıkardı: Hastane polisi devreye soktu

Beşiktaş’ta mide ağrısı nedeniyle hastaneye giden 52 yaşındaki bir kişinin tomografi görüntülerinde yabancı cisimler tespit edilince olay adli boyut kazandı. Ameliyatla çıkarılan kapsüllerin uyuşturucu olduğu belirlendi.

Fas’tan yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye’ye gelen Cüneyt Ç. (52), İstanbul’daki ikinci gününde şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Beşiktaş Fulya’da bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan ilk muayenenin ardından çekilen tomografi görüntüleri, doktorları şüphelendirdi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARDA YABANCI MADDELER TESPİT EDİLDİ

Tetkiklerde Cüneyt Ç.’nin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Durumun olağan dışı olması üzerine hastane yönetimi, yasal prosedür gereği emniyet birimlerine bilgi verdi. İhbarın ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri hastaneye yönlendirildi.

AMELİYATLA 49 KAPSÜL ÇIKARILDI

Doktorların değerlendirmesi sonucu acil ameliyata alınan şüphelinin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Ele geçirilen maddelerin toplam ağırlığının 259,7 gram olduğu öğrenildi. Ayrıca Cüneyt Ç.’ye ait bir cep telefonu da delil olarak polis ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİ SONRASI GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Ameliyat ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., hastaneden çıkar çıkmaz polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ SİCİLİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemede Cüneyt Ç.’nin daha önce “kasten yaralama” ve “taksirle yaralama” suçlarından emniyet kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi