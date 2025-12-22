Lisede skandal iddia: 19 öğrencinin ifadesi sonrası öğretmen tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan bir öğretmen, öğrencilerine yönelik taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir lisede yaşandığı öne sürülen olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük tepki yarattı. Öğrencilerin şikayeti üzerine başlatılan adli süreçte, çok sayıda öğrencinin ifadesi alınırken, öğretmen hakkında tutuklama kararı verildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, lisede görev yapan öğretmen S.Ö. hakkında bazı öğrenciler tarafından taciz iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve öğretmen gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltı işleminin ardından S.Ö.’nün ikametinde yapılan aramada çeşitli dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen materyaller, delil niteliği taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla emniyet birimlerine gönderildi.

19 ÖĞRENCİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında 19 öğrencinin polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. İfadelerin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan öğretmen, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan S.Ö., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Olayın ardından Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ise dosya kapsamındaki adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

